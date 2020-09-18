Для безвиза есть важное условие: в ЕС обратились к Украине из-за ситуации с НАБУ

Под угрозой оказался не только безвиз, но и новый кредит

Решение Конституционного суда по НАБУ обеспокоило Европейский Союз. Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано напомнил, что независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями для безвиза и кредитов Украине.

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Об этом сообщает DW.

Брюссель считает, что Киев должен изменить законодательство, касающееся антикоррупционных органов.

"Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее. Мы хотели бы подчеркнуть важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы. Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи", – сказал Стано.

Как сообщали новости "Сегодня", Конституционный суд Украины рассматривал дело о конституционности некоторых норм закона о Национальном антикоррупционном бюро. В результате было принято решение, что часть полномочий президента Украины в отношении НАБУ не отвечает Конституции.

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После этого послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония) Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы. В Европарламенте заявили, что таким решением власти Украины поставили под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом и выделение Киеву очередного транша в 1,5 млрд евро. В посольстве США сказали, что дальнейшая их поддержка будет зависеть от прозрачности работы комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора.

Тем временем в Офисе президента заявили, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры Украины. На Банковой призвали воздержаться от чрезмерных эмоций из-за назначения представителей Рады в комиссию по выбору главы САП.

На днях НАБУ раскрыли подробности взятки нардепу Юрченко.

Видео: НАБУ

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