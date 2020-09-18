В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к России

На Донбассе боевики продолжают попытки спровоцировать украинских военных, но у них ничего не получается. Однако эти провокации не остаются незамеченными. В Европейском Союзе осудили действия российских оккупантов.
Об этом сообщает "Укринформ".
Так, на заседании Постоянного совета ОБСЕ выразили обеспокоенность угрозами боевиков возобновить боевые действия.
"Сегодня мы уже 57-й день относительного затишья на линии соприкосновения. Однако режим прекращения огня является хрупким, и мы глубоко обеспокоены попытками его сорвать, в частности недавними инцидентами, которые привели к жертвам среди украинских военных. Мы осуждаем неприемлемые заявления со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований, которые провоцируют напряжение и содержат угрозы применить насилие", – говорится в заявлении.
В то же время в Брюсселе оценили действия Украины по урегулированию ситуации на Донбассе и обратились к России.
"Мы повторяем наш призыв к России вернуться в Совместный центра по контролю и координации (СЦКК)", – подчеркнул в ЕС.
А тем временем глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал от боевиков пустить в ОРДЛО Красный крест. Он напомнил оккупантам, что это одна из договоренностей парижского саммита "Нормандской четверки" и берлинских переговоров советников глав государств.
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