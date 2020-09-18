Українська
$ 28,12
33,39
  1. Новости политики

В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к России

18 сентября, 01:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На заседании Постоянного совета ОБСЕ выразили обеспокоенность угрозами боевиков возобновить боевые действия

На Донбассе боевики продолжают попытки спровоцировать украинских военных, но у них ничего не получается. Однако эти провокации не остаются незамеченными. В Европейском Союзе осудили действия российских оккупантов.

Реклама

Об этом сообщает "Укринформ".

Так, на заседании Постоянного совета ОБСЕ выразили обеспокоенность угрозами боевиков возобновить боевые действия.

"Сегодня мы уже 57-й день относительного затишья на линии соприкосновения. Однако режим прекращения огня является хрупким, и мы глубоко обеспокоены попытками его сорвать, в частности недавними инцидентами, которые привели к жертвам среди украинских военных. Мы осуждаем неприемлемые заявления со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований, которые провоцируют напряжение и содержат угрозы применить насилие", – говорится в заявлении.

В тренде
Саакашвили рассказал о реформе таможни: Коррупции не останется и в помине

В то же время в Брюсселе оценили действия Украины по урегулированию ситуации на Донбассе и обратились к России.

Реклама

"Мы повторяем наш призыв к России вернуться в Совместный центра по контролю и координации (СЦКК)", – подчеркнул в ЕС.

А тем временем глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал от боевиков пустить в ОРДЛО Красный крест. Он напомнил оккупантам, что это одна из договоренностей парижского саммита "Нормандской четверки" и берлинских переговоров советников глав государств.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс ЕС боевики перемирие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси
Чем рискует Украина, если введет санкции против БеларусиПолитика
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)Происшествия
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте Кернеса
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте КернесаПолитика
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика
"Не хотел покидать Украину": в мэрии Харькова рассказали о состоянии КернесаХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять