Спикер Верховной Рады Разумков заявил, что санкции можно вводить, только если нет другого законного способа наказания. Именно поэтому он на заседании СНБО не поддержал решение ввести санкции в отношении Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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Об этом заявил сам Разумков, пишет "Бабель".

"Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И санкции по отношению к каналам – это плохо. Несмотря на то, чьи они", – сказал Разумков.

А вот министр культуры и информполитики Александр Ткаченко так не считает. По его словам, это исключение, и вопрос введения ограничений назрел давно.

В тренде Разумков объяснил, почему не голосовал за выключение телеканалов

"Этот кейс исключительный, но своевременный... Решение СНБО – симметрично ежедневным информационным и пропагандистским атакам на нашу свободу и независимость", – заявил Ткаченко.

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Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Уже не первый раз некоторые из этих каналов теряют лицензию. Так, в 2019 году "112" временно лишался лицензии по решению Нацсовета по телерадиовещанию.

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