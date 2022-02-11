"Это противно": Литва пристыдила Путина за позорную шутку в адрес Украины

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните считает отвратительными слова президента России Владимира Путина в адрес Украины, которые касались выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает Радио Свобода.
"Я считаю, что это просто противно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику по отношению к другой стране", – сказала Шимоните.
Что сказал Путин
На пресс-конференции президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны.
"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения. – Ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины – Ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", – сказал Путин.
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Фраза, которая вызвала шумиху, является цитатой из песни панк-группы "Красная плесень", которая была известна в 1990-х годах во многом благодаря ненормативной лексике в текстах.
Как отреагировали на юмор Путина
Президент Владимир Зеленский в ответ на слова Путина заявил, что терпение, которое и так проявляет Украина, – это признак мудрости.
Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко назвал Владимира Путина быдлом.
Шоумен и политик Сергей Притула записал видео, в котором ответил Путину матерной частушкой, предположив, что Путина ждет такой же конец. Он также заявил, что в таком тоне Путин может обращаться только с Лукашенко.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена осуждает высказывание российского президента.
В Кремле оправдались
Позже в Кремле попытались оправдаться за высказывание своего президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что тот имел в виду.
"В заявлении президента РФ Владимира Путина речь идет о том, что государство, которое взяло на себя обязательства, должно их выполнять", – сказал Песков.
Журналисты спросили у Пескова, не взято ли выражение из песни коллектива "Красная плесень", который славится нецензурными текстами песен.
"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа – я, честно говоря, тоже не знаком – позаимствовала это из русского фольклора", – ответил Песков.
Президент России Владимир Путин объяснил свое скандальное заявление про Украину и "красавицу", сделанное после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин заявил, что эта фраза не имела никакого "личного измерения".
Конфузы с Путиным
- Во время визита Путина в Турцию произошло несколько забавных казусов. Так, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган "подвинул" российского коллегу, стоявшего у него на пути.
- На Азиатско-Тихоокеанском форуме российский президент попытался поухаживать за чужой супругой.
- На пресс-конференции в декабре 2021 года он назвал Токаева "новым президентом" Казахстана. Хотя Токаев возглавил республику в 2019 году.
- В октябре 2020 года Путин во время официального визита в Сочи тогдашнего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова назвал его Шариманом.
- В 2019 году Путин подошел к урне, чтобы вбросить свой бюллетень, но с первого раза у него ничего не получилось. Урна "выплюнула" бюллетень обратно, а механический голос сказал: "Бюллетень неустановленной формы".