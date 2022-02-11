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СЕГОДНЯ Новости политики

"Это противно": Литва пристыдила Путина за позорную шутку в адрес Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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11 февраля, 11:01
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Высказывание президента России касательно выполнения Минских соглашений вызвало возмущение у международных партнеров
Ингрида Шимоните раскритиковала высказывание Путина об Украине
Ингрида Шимоните раскритиковала высказывание Путина об Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните считает отвратительными слова президента России Владимира Путина в адрес Украины, которые касались выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я считаю, что это просто противно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую ​​риторику по отношению к другой стране", – сказала Шимоните.

Что сказал Путин

На пресс-конференции президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны.

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"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения. – Ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины – Ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", – сказал Путин.

Фраза, которая вызвала шумиху, является цитатой из песни панк-группы "Красная плесень", которая была известна в 1990-х годах во многом благодаря ненормативной лексике в текстах.

Как отреагировали на юмор Путина

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Президент Владимир Зеленский в ответ на слова Путина заявил, что терпение, которое и так проявляет Украина, – это признак мудрости.

Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко назвал Владимира Путина быдлом.

Шоумен и политик Сергей Притула записал видео, в котором ответил Путину матерной частушкой, предположив, что Путина ждет такой же конец. Он также заявил, что в таком тоне Путин может обращаться только с Лукашенко.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена осуждает высказывание российского президента.

В Кремле оправдались

Позже в Кремле попытались оправдаться за высказывание своего президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что тот имел в виду.

"В заявлении президента РФ Владимира Путина речь идет о том, что государство, которое взяло на себя обязательства, должно их выполнять", – сказал Песков.

Журналисты спросили у Пескова, не взято ли выражение из песни коллектива "Красная плесень", который славится нецензурными текстами песен.

"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа – я, честно говоря, тоже не знаком – позаимствовала это из русского фольклора", – ответил Песков.

Президент России Владимир Путин объяснил свое скандальное заявление про Украину и "красавицу", сделанное после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин заявил, что эта фраза не имела никакого "личного измерения".

Конфузы с Путиным

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