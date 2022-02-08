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СЕГОДНЯ Новости политики

С этим "пеньком" не о чем говорить — Притула перешел на мат, обращаясь к Путину

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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8 февраля, 18:45
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Шоумена и политика взбесили слова российского президента насчет Украины
Притула жестко ответил главе РФ на его заявление
Притула жестко ответил главе РФ на его заявление / Фото: Reuters, Facebook-страница Сергея Притулы, Коллаж: Сегодня

Украинский шоумен и политик Сергей Притула высмеял встречу президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. Он выложил видео в Facebook, в котором резко высказался в адрес российского президента и его заявлений по поводу Украины.

"Не то чтобы я имел привычку комментировать маразмы престарелого российского дзюдоиста. Я в интернете посмотрел, что оно там морозило после встречи с Макроном, и есть немного рефлексии. Фразы типа "нравится, не нравится, терпи, моя красавица", которые Путин адресовал Украине, подобную риторику он может себе позволить исключительно в отношении такого же утырка, как он, я имею в виду Лукашенко, потому что "чик-чирик" уже давно на крючке у Путина. Это такой "терпила", которому такая риторика актуальна и справедлива", — сказал он.

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По словам Притулы, в отношении украинцев такое не работает.

"Наоборот, после подобных заявлений мы понимаем, что с этим пеньком не о чем говорить, не о чем договариваться. Единственное, о чем мы должны волноваться, — это чтобы у нас была сильная армия, которая даст по зубам этому насильнику", — заявил он.

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Притула посвятил русское стихотворение тому, каким должно стать будущее Владимира Путина.

"Относительно Путина и его будущего, я бы хотел ванговать, что с ним случится, строками одного российского стиха. Только там фигурирует поп, а вы можете поставить на его место Путина. Это знаменитая русская поэзия.

"Как у нашего попа,
У попа Ерошки
Девки оторвали ***,
Носят вместо брошки".

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Так вот, Украина будет жить долго и счастливо, а тебя, лысый ботокс, разберут когда-нибудь на запчасти", — заявил Притула.

Что заявил Путин

Владимир Путин снова настаивает на выполнении Минских соглашений, но на условиях Кремля. Об этом он сказал после встречи с президентом Франции.

"Президент (Украины. – Ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", – сказал Путин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оправдался за высказывание шефа, заявив, что это фраза из русского фольклора.

7 февраля в Москве состоялись переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые длились более 5 часов. Среди прочего президент Франции заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности "все вели себя ответственно".

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на это, что Украина и так очень терпелива.

"От нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому я считаю – в терпении мудрость",— сказал Зеленский.

Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко назвал Путина быдлом.

"Мы свою власть можем хоть на три буквы посылать. Но в совете со стороны мы точно не нуждаемся. Поэтому вот этот убогий креатив – поступок, достойный даже не какого-нибудь президента, а исключительно геополитического быдла", – заявил политик.

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