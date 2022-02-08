В ответ на "красавицу" Путина назвали быдлом

Накануне хозяин Кремля отличился нелицеприятным обращением к Зеленскому

Гончаренко возмущен высказыванием Путина касательное минских соглашений / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский должен жестко ответить на слова российского лидера Владимира Путина о том, что надо потерпеть. Об этом в Telegram-канале написал депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Обращаюсь к Зеленскому, власти и их сторонникам. Слова Путина – то, на что следует ответить со всей жесткостью. Диктатор из страны-агрессора очень хочет, чтобы Украина сама упала в его когти. И позволяет себе обратиться к президенту Украины: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица", – сказал он.

По словам Гончаренко, украинцы могут как угодно говорить о своей власти, но это непозволительно со стороны других.

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"Мы свою власть можем хоть на три буквы посылать. Но в совете со стороны мы точно не нуждаемся. Поэтому вот этот убогий креатив – поступок, достойный даже не какого-нибудь президента, а исключительно геополитического быдла", – сказал политик.

Также он отметил, что у Путина нет уважения ни к нашему государству, ни к международному праву.

"Украинцы в своем доме всегда сами разберутся. В русских советах мы точно не нуждаемся. И на каждую попытку хамства от ботоксной головы будем отвечать как можно острее. Кремлевская гопота всегда лезет туда, где ей не отвечают. Украина в курсе", – написал депутат.

Гончаренко призвал Зеленского дать ответ

Алексей Гончаренко

"И сейчас Зеленский и весь его Офис должны как можно острее реагировать на такие упреки. Ау, Зеленский, нужна вся твоя креативность!" – резюмировал он.

"Терпи, моя красавица"

Президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку.

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"Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", – сказал он.

Зеленский и Путин

Американское издание The Washington Post проанализировало шаги президентов Украины и России, а также выделило главные причины, почему идет конфронтация. Среди прочего, отмечается, что у президента Украины изменилось отношение к Москве и договоренностям.

Напомним, в Турции может состояться встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как отмечается, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренности с президентом Украины об организации встречи.

Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. По данным разведки, Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить 8 ключевых регионов на востоке Украины, среди которых Днепр, Одесса и Харьков.

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