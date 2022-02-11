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СЬОГОДНІ Новини політики

"Це гидко": Литва присоромила Путіна за ганебний жарт на адресу України

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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11 лютого, 11:01
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Висловлювання президента Росії щодо виконання Мінських угод викликало обурення у міжнародних партнерів
Інґріда Шимоніте розкритикувала висловлювання Путіна про Україну
Інґріда Шимоніте розкритикувала висловлювання Путіна про Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава уряду Литви Інґріда Шимоніте вважає огидними слова президента Росії Володимира Путіна на адресу України, які стосувалися виконання Мінських угод. Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Я вважаю, що це просто гидко. Дуже шкода, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни", – сказала Шимоніте.

Що сказав Путін

На пресконференції президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до української влади щодо виконання Мінських угод щодо врегулювання російсько-української війни.

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"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди. – Ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України. – Ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жодний пункт не подобається із цих Мінських угод . Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне! Треба виконувати! По-іншому ніяк", – сказав Путін.

Фраза, яка викликала галас, є цитатою з пісні панк-групи "Красная плесень", яка була відома у 1990-х роках багато в чому завдяки ненормативній лексиці в текстах.

Як відреагували на гумор Путіна

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Президент Володимир Зеленський у відповідь на слова Путіна заявив, що терпіння, яке й так виявляє Україна, – це ознака мудрості.

Депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко назвав Володимира Путіна бидлом.

Шоумен та політик Сергій Притула записав відео, в якому відповів Путіну матючою частівкою, припустивши, що Путіна чекає такий же кінець. Він також заявив, що в такому тоні Путін може поводитися лише з Лукашенком.

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Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Джо Байдена засуджує висловлювання російського президента.

У Кремлі виправдалися

Пізніше у Кремлі спробували виправдатися за висловлювання свого президента. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив, що той мав на увазі.

"У заяві президента РФ Володимира Путіна йдеться про те, що держава, яка взяла на себе зобов'язання, повинна їх виконувати", – сказав Пєсков.

Журналісти запитали у Пєскова, чи не взято вислів з пісні колективу "Красная плесень", який славиться нецензурними текстами пісень.

"Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий із творчістю цього гурту, і думаю, що свого часу цей гурт – я, чесно кажучи, теж не знайомий – запозичив це з російського фольклору", – відповів Пєсков.

Президент Росії Володимир Путін пояснив свою скандальну заяву про Україну та "красуню", зроблену після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Путін заявив, що ця фраза не мала жодного "особистого виміру".

Конфузи з Путіним

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