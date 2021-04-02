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Есть только один вариант заставить РФ прекратить агрессию – Резников

2 апреля, 06:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Необходимо усилить санкционный режим со стороны всех стран

Единственным вариантом урегулирования ситуации на Донбассе является внедрение санкций против РФ со стороны мировых стран.

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Об этом в эфире "Украина 24" заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, есть только один путь урегулировать ситуацию на Донбассе – политико-дипломатический.

"Это усиление санкционного режима со стороны всех стран: и европейских, и Соединенных Штатов, и Канады, и Австралии, и остальных, которые поддерживают Украину и четко подтверждают, что они уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной", – сказал Резников.

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Также Алексей Резников предлагает создать "пояс успешности" на Донбассе для восстановления и развития экономики Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Резников заявлял, что полная реинтеграция Донбасса займет не мене 25 лет. Чиновник привел в пример Хорватию, в которой уже 25 лет продолжается разминирование.

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Россия война Донбасс Алексей Резников
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