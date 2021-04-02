Є тільки один варіант змусити РФ припинити агресію – Резніков

Єдиним варіантом врегулювання ситуації на Донбасі є впровадження санкцій проти РФ з боку світових країн.

Реклама

Про це в ефірі "Україна 24" заявив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, є тільки один шлях врегулювати ситуацію на Донбасі – політико-дипломатичний.

"Це посилення режиму санкції зі сторони всіх країн: і європейських, і Сполучених Штатів, і Канади, і Австралії, і інших, які підтримують Україну і чітко підтверджують, що вони поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Щоб Російської Федерації ця війна перестала бути вигідною", – сказав Резніков.

В тренді Кулеба змістовно поговорив з Блінкеном про Крим, Донбас і агресію Росії

Також Олексій Резніков пропонує створити "Пояс успішності" на Донбасі для відновлення і розвитку економіки Донецької і Луганської областей.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Резніков заявляв, що повна реінтеграція Донбасу займе не менше 25 років. Чиновник навів в приклад Хорватії, в якій вже 25 років триває розмінування.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама