Резников: Полная реинтеграция Донбасса займет не мене 25 лет

Чиновник привел в пример Хорватию, в которой уже 25 лет продолжается разминирование

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что для полной реинтеграции Донбасса нужно не менее 25 лет.

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Об этом он сказал во время онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем, передает пресс-служба Министерства.

Украинский министр рассказал о визите в Хорватию, где ознакомился с успешным опытом этой страны по реинтеграции оккупированных территорий. При этом он отметил, что несмотря на окончание войны 25 лет назад, разминирование до сих пор там продолжается (его планируется завершить к 2025 году).

"Мы понимаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это в том числе и завершение разминирования, займет не менее 25 лет", – сказал Резников.

В свою очередь Ленарчич заявил о готовности ЕС помогать Украине и в этом направлении.

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Что касается хорватского сценария, то ранее хорватский премьер-министр Андрей Пленкович говорил, что опыт Хорватии может помочь в деоккупации Донбасса. Он напомнил, что с 1990 по 1998 год некоторые хорватские территории были оккупированы и у руководства страны были две модели их освобождения: одна – с помощью военной и полицейской операции, и еще одна – с помощью дипломатических усилий под эгидой ООН.

А недавно посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 гг. Александр Левченко рассказывал, почему хорватский сценарий не подходит для деоккупации Донбасса.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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