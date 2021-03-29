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На Донбассе хотят создать "пояс успешности": Резников объяснил, что это значит

29 марта, 11:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чиновник рассказал, сколько миллиардов долларов нужно на ликвидацию последствий российской агрессии

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предлагает создать "пояс успешности" на Донбассе для восстановления и развития экономики Донецкой и Луганской областей.

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По его словам, на ликвидацию последствий российской агрессии нужен как минимум 21 миллиард долларов. Такую сумму подсчитали в Венском институте экономики.

В свою очередь Кабинет министров Украины рассматривает четыре источника финансирования:

  • собственный бюджет;
  • внешние кредиты;
  • донорская помощь;
  • инвесторы.

Их вложения застрахуют от военных и политических рисков, пообещал вице-премьер.

"Если мы предложим более льготные и успешные условия, то те, кто занимается рисковым капиталом, зайдут. Потому что в более рисковых условиях они могут больше заработать", – сказал Резников.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Резников заявлял, что полная реинтеграция Донбасса займет не мене 25 лет. Чиновник привел в пример Хорватию, в которой уже 25 лет продолжается разминирование.

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Напомним, в октябре 2019 года Украина и Всемирный банк запустили работу Фонда международной партнерской поддержки, главной целью которого будет восстановление и будущая реинтеграция Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время закрытия инвестиционного форума RE:Think Invest in Ukraine в Мариуполе.

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Донбасс Алексей Резников реинтеграция реинтеграция донбасса

Источник: Сегодня

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