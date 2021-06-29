Драка "слуг" в столовой Рады и предупреждение ВОЗ для вакцинированных – главные новости СЕГОДНЯ

Вакцинированных предупредили об опасности, Тищенко подрался в Раде, парламент ужесточил требования к чиновникам. Коллаж: "Сегодня"

В парламенте произошла драка между нардепами из фракции "Слуга народа", ВОЗ предупредила об опасности нового штамма коронавируса для вакцинированных, Рада ужесточила наказание для чиновников за непредоставление декларации.

"Слуги" подрались в столовой Рады

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Куницкий и Тищенко подрались в Раде. Коллаж "Сегодня"

В столовой Верховной Рады завязалась драка между народными депутатами от "Слуги народа" Николаем Тищенко и Александром Куницким. По словам Куницкого, Тищенко напал на него из-за якобы порочащей его статьи, в которой Тищенко причисляют к коррупционным схемам с выдачей морякам разрешений на работу.

Вакцинация может не защитить от нового штамма

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинированные люди все равно могут заразиться новым штаммом коронавируса "Дельта".

Рада ужесточила требования к декларациям чиновников

Зеленский в Раде / Фото: Reuters

Верховная Рада приняла закон, который ужесточает наказание за умышленное непредоставление декларации. Теперь за такие действия чиновникам грозит не только штраф, но и тюремный срок.

Рада отменила штрафы для жителей ОРДЛО

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Рада отменила штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через Россию / Фото: ГПСУ

Верховная Рада отменила штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через Россию. К слову, сейчас за такое нарушение грозит штраф от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. гривен.

Солнечная электростанция в космосе

Подобные проекты уже обсуждались в других странах, но до реализации дело не дошло ни разу / Фото: Wikipedia, Twitter, NASA

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Китай хочет построить на орбите Земли первую космическую солнечную электростанцию. Проект предусматривает строительство на орбите больших солнечных панелей. Добытая с их помощью экологически чистая электроэнергия будет передаваться на Землю. Конструкцию планируется разместить к 2030 году.

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