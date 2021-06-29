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Штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию отменили

29 июня 2021 18:33

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Боевики блокируют открытие КПВВ, поэтому украинцам приходится въезжать из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через Россию

Рада отменила штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через Россию

Рада отменила штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через Россию / Фото: ГПСУ

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада отменила штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через Россию.

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Соответствующий законопроект №5478 одобрили депутаты.

К слову, сейчас за такое нарушение грозит штраф от 1,7 тыс. гривен до 5,1 тыс. гривен.

Как ранее заявил спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович, боевики блокируют открытие КПВВ, поэтому штрафы для украинцев, которым приходится въезжать на подконтрольную территорию из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через Россию, нужно было отменить.

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"Люди вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. А это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству, граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, они штрафуются", – напомнил Арестович.

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Также напомним, представители Украины в ТКГ постоянно поднимают вопрос о разблокировании пунктов въезда-выезда на Донбассе боевиками, одно из предложений было сделано перед Пасхой, но этого так и не произошло.

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