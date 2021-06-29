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Рада поддержала предложения Зеленского о тюрьме для чиновников за ложь в декларациях

29 июня 2021 15:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Парламент недавно принял этот документ, но он только разозлил президента и закон был ветирован – теперь в нем есть незначительные, но важные изменения

Верховная Рада повторно приняла с предложениями президента законопроект №4651, который ранее был ветирован Владимиром Зеленским. Теперь за умышленное непредоставление декларации не только штраф, но и тюремный срок.

Что было не так с законом?

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Ранее президенту не понравилась норма, которая делала невозможным наказание за ложь в декларациях в отношении имущества родственников – можно было вывести часть имущества из-под декларирования. То есть чиновник мог записать имущество на родственника и к нему не было бы вопросов.

Также президент потребовал исключить норму, которой отменили тюремный срок за умышленное непредоставление декларации. Если за ложь в декларации предполагается лишение свободы, то в этом случае – нет. Таким образом, выгоднее вообще не вносить данные в декларацию, чем соврать и сесть в тюрьму.

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Что в новой редакции закона с предложениями Зеленского?

Депутаты отменили правку, которая позволяла избежать декларирования оформленного на родственников имущества, если родственники не сообщили о таком имуществе. Также теперь за умышленное недекларирование чиновникам грозит, помимо штрафа и общественных работ, лишение свободы на год.

  • Умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые превышают 500-2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 135 000 – 4 540 000 грн) – штраф 51 000-68 000 грн. Либо за это же нарушение могут быть общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
  • Ложь в декларации на сумму от 4 540 000 грн – штраф 68 000-85 000 грн или общественные работы 150-240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
  • Умышленное непредоставление декларации – штраф 42 500-51 000 грн или общественные работы 150-240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишение свободы сроком на один год.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря 2020 года Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях. Минимальный порог, с которого наступает ответственность для чиновников – за ложь на сумму от 227 000 грн светит административная ответственность.

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