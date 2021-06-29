Бійка "слуг" в їдальні Ради і попередження ВООЗ для вакцинованих – головні новини СЬОГОДНІ

Вакцинованих попередили про небезпеку, Тищенко побився в Раді, парламент посилив вимоги до чиновників. Колаж: "Сьогодні"

У парламенті сталася бійка між нардепами з фракції "Слуга народу", ВООЗ попередила про небезпеку нового штаму коронавірусу для вакцинованих, Рада посилила покарання для чиновників за ненадання декларації.

"Слуги" побилися в їдальні Ради

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Куницький і Тищенко побилися в Раді. Колаж "Сьогодні"

У їдальні Верховної Ради сталася бійка між народними депутатами від "Слуги народу" Миколою Тищенком та Олександром Куницьким. За словами Куницького, Тищенко напав на нього через статтю, яка нібито ганьбить Тищенка, бо пов'язує з корупційними схемами видачі морякам дозволів на роботу.

Вакцинація може не захистити від нового штаму

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У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакциновані люди все одно можуть заразитися новим штамом коронавірусу "Дельта".

Рада посилила вимоги до декларацій чиновників

Зеленський в Раді / Фото: Reuters

Верховна Рада прийняла закон, який посилює покарання за умисне неподання декларації. Тепер за такі дії чиновникам загрожує не тільки штраф, а й тюремний строк.

Рада скасувала штрафи для жителів ОРДЛО

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/ Фото: ГПСУ

Верховна Рада скасувала штрафи за виїзд з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей через Росію. До слова, зараз за таке порушення загрожує штраф від 1,7 тис. Гривень до 5,1 тис. Гривень.

Сонячна електростанція в космосі

Подібні проекти вже обговорювалися в інших країнах, але до реалізації справа не дійшла жодного разу / Фото: Wikipedia, Twitter, NASA

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Китай хоче побудувати на орбіті Землі першу космічну сонячну електростанцію. Проект передбачає будівництво на орбіті великих сонячних панелей. Здобута з їх допомогою екологічно чиста електроенергія передаватиметься на Землю. Конструкцію планується розмістити до 2030 року.

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