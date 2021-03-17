Доверие к Зеленскому резко выросло: Подоляк назвал две причины

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленский победил бы с большим отрывом

Рейтинг президента Владимира Зеленского за последнее время существенно вырос, и он сейчас опережает всех оппонентов, а способствовали этому громкие решения после заседаний СНБО и решение проблем с тарифами для населения.

Зеленский в лидерах и с большим отрывом

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По данным Киевского международного института социологии, больше всего украинцы доверяют Владимиру Зеленскому – 45% опрошенных. Юлию Тимошенко поддерживают 31%, Юрия Бойко – 26% и Петра Порошенко – 25%.

Также 52% положительно восприняли санкции США против Игоря Коломойского и 42% считают, что Зеленский не вмешивался в этот процесс.

Почему доверие к президенту выросло?

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил "Сегодня", что, согласно опросам, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленский победил бы всех своих оппонентов.

"Несмотря на максимальную токсичность политической среды, несмотря на волны фейков и попытки оппонентов власти дискредитировать деятельность президента, лидерство Владимира Зеленского не подлежит никакому сомнению", – сказал он.

Стабилизация уровня доверия случилась по двум причинам:

сильные решения по обезвреживанию угроз национальной безопасности (речь о февральских решениях СНБО), в том числе санкции против Медведчука и его окружения;

и его окружения; инициатива президента снизить цену газа для населения и не повышать тарифы на тепло и горячую воду, что позволило украинцам достаточно спокойно прожить зиму.

"Именно благодаря инициативам президента уже очевидна стратегическая цель – усиление государственных институтов и их эффективизация", – резюмировал советник главы ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно украинцы дали неожиданный ответ на вопрос, нужно ли Украине вступать в НАТО.

Смотрите также видеообращение Зеленского относительно громких решений СНБО:

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