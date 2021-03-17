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Довіра до Зеленського різко зросла: Подоляк назвав дві причини

17 березня, 16:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Якби вибори відбулися найближчої неділі, Зеленський переміг би з великим відривом

Рейтинг президента Володимира Зеленського за останній час істотно зріс, і він зараз випереджає всіх опонентів, а сприяли цьому гучні рішення після засідань РНБО і вирішення проблем з тарифами для населення.

Зеленський в лідерах і з великим відривом

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За даними Київського міжнародного інституту соціології, найбільше українці довіряють Володимиру Зеленському – 45% опитаних. Юлію Тимошенко підтримують 31%, Юрія Бойка – 26% і Петра Порошенка – 25%.

Також 52% позитивно сприйняли санкції США проти Ігоря Коломойського і 42% вважають, що Зеленський не втручався у цей процес.

Чому довіра до президента зросла?

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив "Сьогодні", що, згідно з опитуваннями, якби вибори відбулися в найближчу неділю, Зеленський переміг би всіх своїх опонентів.

"Не дивлячись на максимальну токсичність політичного середовища, незважаючи на хвилі фейків і спроби опонентів влади дискредитувати діяльність президента, лідерство Володимира Зеленського не підлягає ніякому сумніву", – сказав він.

Стабілізація рівня довіри сталася з двох причин:

  • сильні рішення щодо знешкодження загроз національній безпеці (мова про лютневі рішення РНБО), у тому числі санкції проти Медведчука і його оточення;
  • ініціатива президента знизити ціну газу для населення і не підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду, що дозволило українцям досить спокійно прожити зиму.

"Саме завдяки ініціативам президента вже очевидна стратегічна мета – посилення державних інститутів і їх еффективізація", – резюмував радник глави ОПУ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно українці дали несподівану відповідь на питання, чи потрібно Україні вступати в НАТО.

Дивіться також відеозвернення Зеленського щодо гучних рішень РНБО:

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опитування рейтинг Володимир Зеленський Михайло Подоляк

Джерело: Сьогодні

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