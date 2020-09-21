Диалог или жесткая конфронтация: Какую риторику выберет Путин на Генассамблее ООН

Россия будет пытаться демонстрировать "миролюбие", не забывая о лоббировании своих интересов

В Нью-Йорке с соблюдением беспрецедентных мер безопасности проходит юбилейная, 75-я сессия Генассамблеи ООН. В понедельник, 21 сентября в рамках сессии стартует неделя заседаний высокого уровня, в ходе которой перед делегатами выступят лидеры государств. Выступление президента РФ Владимира Путина запланировано на 22 сентября.

Реклама

Как анонсировал пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, упор будет сделан на борьбу с коронавирусом и его последствиями. О чем еще будет говориться в выступлении главы соседнего государства, разбирался сайт "Сегодня".

Украинские эксперты не исключают, что российский лидер воспользуется доступом к площадке, чтобы манипулировать международным мнением. Повод для Путина есть: не далее как 11 сентября, еще на предыдущей сессии ООН, была принята "антиковидная" резолюция. Включающая в том числе призыв воздержаться от введения в одностороннем порядке санкций.

"Сегодня международные институты пребывают на этапе стагнации и в определенной мере недееспособности. В этих условиях такие недемократические государства как Россия используют их в своих интересах. Ни для кого не секрет, что Россия использует как финансовые, так и медийные ресурсы, чтобы лоббировать свои интересы на высших международных уровнях. Очевидно, что и Путин в своем выступлении коснется вопроса если не отмены санкций, то их отсрочки. Возможно будет упомянут "Северный поток – 2". Не исключаю, что Россия будет пытаться демонстрировать свое "миролюбие", всяческую готовность сотрудничать с мировым сообществом. Предложит миру российскую вакцину и так далее. Но понятно, что это будет манипуляция, цель которой – лоббирование своих интересов", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Максим Джигун.

В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко не исключает как "миролюбивого" тона выступления российского президента, так и наоборот.

"Риторика Путина будет знаковой. Мы поймем, настроен он на диалог с мировым сообществом или же далее будет идти по пути жесткой конфронтации. Ведь сейчас вопрос уже даже не в Украине, а в напряжении, которое возникло у России с Западом в целом. Сейчас это уже и Украина, и отравление Навального, и Беларусь – целый комплекс вопросов и противоречий. Какую риторику изберет Путин – вопрос", – отметил эксперт.

Ранее сайт "Сегодня" рассказал, какого заявления Зеленского стоит ждать на Генассамблее ООН.

Реклама

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрыли".

Смотрите, о чем на сессии Генассамблеи ООН годом ранее говорил Владимир Зеленский:

Видео: Facebook

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама