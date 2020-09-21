Фесенко рассказал, какого заявления Зеленского стоит ждать на Генассамблее ООН

В Офисе президента не раскрывают, какое именно послание международному сообществу подготовил гарант

В этом году Генассамблея ООН впервые пройдет в режиме онлайн. Главы государств выступят не вживую, а через записанные видеообращения. Президент Владимир Зеленский, скорее всего, выступит по Донбассу, Крыму и, вероятно, по вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

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Общие прения Генассамблеи состоятся 22-26 сентября, тема которых звучит следующим образом: "Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, которая нам необходима: подтверждение нашей коллективной приверженности многосторонности — противодействие COVID-19 посредством эффективных многосторонних действий".

Тем временем в Офисе президента Украины не раскрывают, какое именно послание международному сообществу подготовил наш лидер.

"Думаю, тема Донбасса, Крыма, войны на Донбассе, тема мира у Зеленского будет доминировать. Она очень хорошо ложится в контекст утвержденной ООН тематики сессии. Кроме того, вопрос соблюдения прав человека на оккупированных территориях – вопрос, который внесен в повестку сессии, то есть его будут рассматривать, изучать. Выступление Зеленского может задать тон дискуссии", – предполагает Владимир Фесенко.

Кроме того, по мнению эксперта, украинский президент может поднять вопрос сотрудничества в вопросе вакцинации.

"Мало кто обращает внимание, но практически во всех телефонных разговорах с западными лидерами Владимир Зеленский поднимает этот вопрос. Речь о том, чтобы или Украине предоставили как можно скорее вакцину и в как можно больших объемах, либо об участии Украины в производстве вакцины. Потому, думаю, так или иначе тематика углубления сотрудничества в сфере борьбы с пандемией прозвучит из уст украинского президента", – подчеркнул политолог.

Больше читайте в нашем материале "Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрыли".

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Как сообщали новости "Сегодня", 24 сентября 2019 года во время участия в Диалоге лидеров на Саммите ООН по целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский заявил мировым лидерам, что развитию Украины мешает война в результате российской агрессии.

Видео: Facebook

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