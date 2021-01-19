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Дело о Межигорье: ВАКС отказался заочно арестовать Януковича

19 января, 16:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

САП ходатайствовала о заключении экс-президента под стражу, но апелляция решила по-своему

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась удовлетворить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном заключении под стражу беглого экс-президента Виктора Януковича.

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Как сообщает Центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале, такое решение приняла коллегия судей в составе Андрея Никифорова, Олега Павлышина и Валерии Черной.

Как пишет ресурс, дело касалось незаконного завладения Януковичем резиденцией "Межигорье".

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Напомним, 16 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковичапо делу о разгоне Майдана. Дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, отменив его предыдущее решение.

Ранее сообщалось еще об одном решении Киевского апелляционного суда относительно Януковича. Суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президент приговаривается к 13 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Межигорье: все фото и видео резиденции Януковича

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Виктор Янукович арест апелляция заочный арест САП ВАКС

Источник: Сегодня

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