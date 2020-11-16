Українська
$ 28,12
33,21
  1. Новости политики

Суд отменил решение о заочном аресте Януковича. Его вернули на пересмотр

16 ноября, 13:58

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Дело вернули на рассмотрение судом первой инстанции

Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана. Дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, отменив его предыдущее решение.

Реклама

Таким образом прошение адвокатов президента-беглеца удовлетворили частично. Полный текст постановления суда участникам производства объявят 20 ноября, об этом сообщили в онлайн-трансляции суда.

Дело рассматривали по апелляционным жалобам адвокатов Горошинского и Федоренко в интересах подозреваемого Януковича на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 мая 2020. Это постановление предусматривало заочный арест Януковича до 10 июля 2020 года.

В тренде
Зеленский пригласил нового президента Молдовы в Украину

Напомним, это не единственное решение Киевского апелляционного суда по Януковичу. Ранее суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президент приговаривается к 13 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Виктор Янукович арест Апелляционный суд
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Никакие вирусы не должны помешать Раде принять бюджет и решение о КСУ – Зеленский
Никакие вирусы не должны помешать Раде принять бюджет и решение о КСУ – ЗеленскийПолитика
Юлия Тимошенко сменила имидж: фото новой прически
Юлия Тимошенко сменила имидж: фото новой прическиПолитика
Рада отменила три заседания на этой неделе
Рада отменила три заседания на этой неделеПолитика
Бизнесу на карантине выходного дня посоветовали
Бизнесу на карантине выходного дня посоветовали "искать дополнительные источники дохода"Бизнес
Армения получила от Азербайджана отсрочку на вывод войск
Армения получила от Азербайджана отсрочку на вывод войскДругие страны
О чем Санду ранее говорила с Зеленским: главное
О чем Санду ранее говорила с Зеленским: главноеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять