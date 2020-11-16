Суд отменил решение о заочном аресте Януковича. Его вернули на пересмотр

Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана. Дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, отменив его предыдущее решение.

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Таким образом прошение адвокатов президента-беглеца удовлетворили частично. Полный текст постановления суда участникам производства объявят 20 ноября, об этом сообщили в онлайн-трансляции суда.

Дело рассматривали по апелляционным жалобам адвокатов Горошинского и Федоренко в интересах подозреваемого Януковича на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 мая 2020. Это постановление предусматривало заочный арест Януковича до 10 июля 2020 года.

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Напомним, это не единственное решение Киевского апелляционного суда по Януковичу. Ранее суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президент приговаривается к 13 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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