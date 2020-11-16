Суд отменил решение о заочном аресте Януковича. Его вернули на пересмотр

Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана. Дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, отменив его предыдущее решение.
Таким образом прошение адвокатов президента-беглеца удовлетворили частично. Полный текст постановления суда участникам производства объявят 20 ноября, об этом сообщили в онлайн-трансляции суда.
Дело рассматривали по апелляционным жалобам адвокатов Горошинского и Федоренко в интересах подозреваемого Януковича на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 мая 2020. Это постановление предусматривало заочный арест Януковича до 10 июля 2020 года.
Напомним, это не единственное решение Киевского апелляционного суда по Януковичу. Ранее суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президент приговаривается к 13 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
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