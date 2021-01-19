Русский
$ 28,19
34,02
  1. Політика

Справа про Межигір’я: ВАКС відмовився заочно арештувати Януковича

19 січня, 16:47

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

САП клопотала про взяття експрезидента під варту, але апеляція вирішила по-своєму

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася задовольнити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про заочне взяття під варту експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Реклама

Як повідомляє Центр протидії корупції у своєму Telegram-каналі, таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Андрія Никифорова, Олега Павлишина та Валерії Чорної.

Як пише ресурс, справа стосувалася незаконного заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я".

В тренді
Ультиматум не прийнятний: Україна жорстко відповіла Боснії щодо викраденої ікони

Нагадаємо, 16 листопада 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковича у справі про розгін Майдану. Справу повернули до суду першої інстанції для нового розгляду, скасувавши його попереднє рішення.

Раніше повідомляли ще про одне рішення Київського апеляційного суду щодо Януковича. Суд залишив в силі вирок Оболонського райсуду Києва, яким експрезидент засуджується до 13 років позбавлення волі. Він визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 статті 111 (державна зрада), ч. 5 статті 27, ч. 2 статті 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Межигір'я: цсі фото та відео резиденції Януковича

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Віктор Янукович арешти апеляція заочний арешт САП ВАКС

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Зеленський відреагував на зниження ціни на газ для населення
Зеленський відреагував на зниження ціни на газ для населенняПолітика
Лавров назвав єдиний спосіб врегулювання на Донбасі
Лавров назвав єдиний спосіб врегулювання на ДонбасіПолітика
В Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів: що придумали у Раді
В Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів: що придумали у РадіПолітика
Шмигаль: Ціна на газ в Україні могла підскочити вище 12 гривень
Шмигаль: Ціна на газ в Україні могла підскочити вище 12 гривеньПолітика
Зеленський зробив заяву щодо вакцинації українців
Зеленський зробив заяву щодо вакцинації українцівПолітика
Платіжки зменшаться на 500 грн: Шмигаль розповів про зниження ціни на газ
Платіжки зменшаться на 500 грн: Шмигаль розповів про зниження ціни на газПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти