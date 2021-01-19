Справа про Межигір’я: ВАКС відмовився заочно арештувати Януковича

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася задовольнити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про заочне взяття під варту експрезидента-втікача Віктора Януковича.
Як повідомляє Центр протидії корупції у своєму Telegram-каналі, таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Андрія Никифорова, Олега Павлишина та Валерії Чорної.
Як пише ресурс, справа стосувалася незаконного заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я".
Нагадаємо, 16 листопада 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковича у справі про розгін Майдану. Справу повернули до суду першої інстанції для нового розгляду, скасувавши його попереднє рішення.
Раніше повідомляли ще про одне рішення Київського апеляційного суду щодо Януковича. Суд залишив в силі вирок Оболонського райсуду Києва, яким експрезидент засуджується до 13 років позбавлення волі. Він визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 статті 111 (державна зрада), ч. 5 статті 27, ч. 2 статті 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Всі подробиці в спецтемі Межигір'я: цсі фото та відео резиденції Януковича
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