Справа про Межигір’я: ВАКС відмовився заочно арештувати Януковича

САП клопотала про взяття експрезидента під варту, але апеляція вирішила по-своєму

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася задовольнити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про заочне взяття під варту експрезидента-втікача Віктора Януковича.

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Як повідомляє Центр протидії корупції у своєму Telegram-каналі, таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Андрія Никифорова, Олега Павлишина та Валерії Чорної.

Як пише ресурс, справа стосувалася незаконного заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я".

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Нагадаємо, 16 листопада 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковича у справі про розгін Майдану. Справу повернули до суду першої інстанції для нового розгляду, скасувавши його попереднє рішення.

Раніше повідомляли ще про одне рішення Київського апеляційного суду щодо Януковича. Суд залишив в силі вирок Оболонського райсуду Києва, яким експрезидент засуджується до 13 років позбавлення волі. Він визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 статті 111 (державна зрада), ч. 5 статті 27, ч. 2 статті 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

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