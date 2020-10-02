Українська
$ 28,33
33,33
  1. Новости политики

Апелляционный суд оставил приговор Януковичу в силе: Должен сидеть 13 лет

2 октября, 17:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Беглый экс-президент получил срок за госизмену и пособничество врагу

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Реклама

Об этом в пятницу, 2 октября, Лариса Сарган, пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко, сообщает на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что беглый президент признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничестве в ведении агрессивной войны) Уголовно кодекса Украины и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, в чем подозревают министров времен Януковича. Перед бегством из страны бывшие министры переписывали имущество на друзей и родственников, теперь же меняют гражданство, пытаются сохранить активы, но надеются вернуться в Украину.

В тренде
Трамп, Макрон и Путин призвали к прекращению войны в Нагорном Карабахе

Напомним, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы. Защита экс-президента подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене. Позже коллегия судей Апелляционного суда Киева указала на описки в приговоре, однако суд не усмотрел в документе никаких ошибок.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

приговор Виктор Янукович измена апелляция

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Ереван показал уничтожение азербайджанского самолета (видео)
Ереван показал уничтожение азербайджанского самолета (видео)Политика
Аваков: Украина не будет оказывать военную помощь Азербайджану
Аваков: Украина не будет оказывать военную помощь АзербайджануПолитика
Хватит критиковать Лукашенко: Минск пригрозил Киеву ухудшением отношений
Хватит критиковать Лукашенко: Минск пригрозил Киеву ухудшением отношенийПолитика
Аваков: Решение итальянского суда по Маркиву – абсурдно
Аваков: Решение итальянского суда по Маркиву – абсурдноПолитика
Скандал в ТКГ по Донбассу: Россия нарушила тайну переговоров
Скандал в ТКГ по Донбассу: Россия нарушила тайну переговоровПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять