Апелляционный суд оставил приговор Януковичу в силе: Должен сидеть 13 лет

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева в отношении экс-президента Виктора Януковича.

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Об этом в пятницу, 2 октября, Лариса Сарган, пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко, сообщает на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что беглый президент признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничестве в ведении агрессивной войны) Уголовно кодекса Украины и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, в чем подозревают министров времен Януковича. Перед бегством из страны бывшие министры переписывали имущество на друзей и родственников, теперь же меняют гражданство, пытаются сохранить активы, но надеются вернуться в Украину.

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Напомним, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы. Защита экс-президента подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене. Позже коллегия судей Апелляционного суда Киева указала на описки в приговоре, однако суд не усмотрел в документе никаких ошибок.

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