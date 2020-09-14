Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарий

Семичасовые "нормандские переговоры" в Берлине прорыва по Донбассу не дали. Выполнена разве что задача минимум – продолжение перемирия. Что касается главного требования Москва по выборам на Донбассе, то этот вопрос может даже решиться сам собой, если переговоры будут и дальше затягиваться.

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Об этом написал в Facebook политолог Владимир Фесенко.

"Прорыва не произошло. Может, и слава Богу. Но и катастрофы – в виде неоправданных и рискованных уступок – также не произошло. В общем, все в нашем стиле. Задача минимум – возобновление перемирия – вроде бы выполнена. Посмотрим теперь, как это будет соблюдаться россиянами и сепаратистами. Риски нарушений и намеренных провокаций как были, так и будут. Но в любом случае желательно стремиться к прекращению военных действий. Это в наших интересах", – написал он.

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Фесенко отметил, что главный вопрос – требование Москвы об изменении постановления Рады по выборам – можно, в принципе, решить без "зрады". Даже есть вариант, что эта проблема сама собой разрешится.

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"Что касается изменения постановления Верховной Рады о местных выборах. Речь идет только об одном предложении, где говорится о невозможности проведения выборов на оккупированных территориях до передачи Украине полного контроля над границей. Теоретически возможно принять более мягкую редакцию этого пункта, но обязательно надо сохранить сам тезис о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях (например, до обеспечения полной безопасности для всех участников выборов, выполнения всех пунктов Минских соглашений по безопасности, и согласования спорных позиций по этим вопросам). Как это сделать юридически корректно, пусть решают парламентарии. Кстати, если это не будет сделано, то катастрофы, опять-таки, не случится. А после 25 октября проблема исчезнет сама собой. Учитывая, какими темпами идут переговоры, и тактику затягивания, используемую россиянами, такой сценарий также возможен", – подчеркнул политолог.

Отметим, что российской стороне не нравится четвертый пункт постановления о назначении местных выборов в Украине, в котором идет речь, что выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины. В Верховную Раду уже были внесены обращения и главы делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, и его помощника Витольда Фокина относительно пересмотра постановления по местным выборам в Украине.

11 сентября состоялась встреча в Берлине на уровне политических советников глав государств "нормандского формата", однако она не дала особых результатов, кроме договоренности о продолжении перемирия на фронте. В то же время представитель РФ Дмитрий Козак выразил уверенность, что Рада пересмотрит постановление по выборам, хотя в Офисе президента Украины об этом молчат. Читайте подробней об итогах "нормандской встречи".

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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