Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикам

Более семи часов длились переговоры, во время которых обсуждали выборы в ОРДЛО, перемирие и саммит лидеров "Нормандской четверки"

В Берлине 11 сентября прошли переговоры политических советников лидеров стран "Нормандской четверки". Более семи часов обсуждали урегулирование ситуации на Донбассе. От Украины во встрече приняли участие вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Офиса президента Андрей Ермак, представители СНБО, Верховной Рады, Минобороны, МИДа и другие. Комментарии сторон выходили в течение ночи и главный вопрос состоял в том, согласилась ли украинская сторона изменить постановление о выборах. Рассказываем, о чем говорили ночью представители Украины, Франции, Германии и России.

Выборы в ОРДЛО

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Журналист Петр Шуклинов в своем Facebook, ссылаясь на заявление представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина, сообщил, что украинская сторона якобы согласилась на требования боевиков и пересмотрит постановление Верховной Рады о местных выборах.

Но о такой договоренности по итогам встречи не заявлял даже представитель РФ Дмитрий Козак. Наоборот, он заявил, что "прорыва не случилось", а главное требование России и состояло в том, чтобы изменить украинское выборное законодательство.

"Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит (лидеров стран "Нормандской четверки". – Ред.) является чуть ли не самоцелью, мы понимаем, что оснований для саммита нет", – сказал Козак.

Представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Андрей Костин сообщил, что на переговорах говорили о проекте изменений в постановление о местных выборах, который находится на рассмотрении в Раде.

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"Проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п. 4, в отношении которого столько шумных спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует минскому комплексу мер… На встрече отмечалось, что этот проект был внесен 28 июля 2020 года – задолго до того, как началась информационная атака на делегацию в связи с пунктом 4", – сообщил Костин Интерфаксу-Украина.

Именно эти его слова стали основанием для того, что Украина согласится на проведение выборов на Донбассе по российским правилам. Однако позднее глава украинской делегации Алексей Резников пояснил, что никаких обещаний по решениям Рады о выборах украинская сторона в Берлине не давала.

"Никто не брал на себя обсуждать компетенции украинского парламента или вмешиваться в его суверенитет", – рассказал Резников в комментарии LIGA.net.

По словам переговорщика, представителей России просто проинформировали, что проект по корректировке постановления о местных выборах был зарегистрирован в Раде.

"Они проинформированы, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией. Эта инициатива, если я не ошибаюсь, была предложена после начала режима прекращения огня, ее можно проверить на сайте ВР. Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента", – добавил Резников.

О чем все-таки договорились

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Как сообщает Офис президента, главное достижение переговоров в Берлине – стороны договорились не нарушать установленное перемирие.

"Участники поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

"Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд", – отметил руководитель ОП Андрей Ермак.

О продолжении режима прекращения огня говорил и представитель России. Отметим, что по состоянию на утро 12 сентября обстрелов в зоне проведения ООС действительно не было.

Также на встрече поднимался вопрос освобождения пленных и обеспечения доступа Красному Кресту к пленникам.

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"Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам уже в ближайшее время", – говорится в заявлении Офиса президента.

Советники встретятся еще раз

Встреча глав Украины, Франции, Германии и России пока не состоится. Но советники лидеров стран "Нормандской четверки" встретятся уже вскоре – в течение ближайших недель, возможно, уже до конца сентября. И уже на следующей встрече решат, будет ли "Нормандская четверка" собираться в обозримом будущем.

Все подробности в спецтеме Инспекция позиций в Шумах

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