В Берлине прошли 7-часовые "нормандские" переговоры: есть ли прорыв по Донбассу

В Берлине завершились переговоры в "нормандском формате" на уровне политических советников. Они продолжались 7 часов, сообщает Укринформ.
Основными темами было обсуждение состояния выполнения решений Парижского саммита лидеров и подготовка к очередной встрече на высшем уровне; режим тишины в Донбассе, продвижение работы в Трехсторонней контактной группе, обмен удерживаемыми лицами и другие.
Украину на встрече представляли вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В состав делегации также входили представители СНБО, Верховной Рады, министерств обороны и иностранных дел и тому подобное.
Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что вопрос проведения саммита "Нормандской четверки" в Берлине не обсуждался, сообщает ТАСС.
Политсоветники "Нормандской четверки" обменялись мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины, но прорыв достигнут не был, рассказал Козак.
"Прорывов нет, – констатировал он. – Состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта".
"К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений", – добавил он.
В то же время Козак подтвердил, что политсоветники "Нормандской четверки" договорились поддержать режим тишины на Донбассе.
"Договорились о том, что поддержим режим тишины, режим прекращения огня, о том, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, будут выполняться те механизмы обеспечения прекращения огня как с одной, так и с другой стороны", – сказал он.
Дата проведения новой встречи политсоветников "Нормандской четверки" пока неизвестна.
Напомним, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире телеканала "Украина 24" назвал два условия для встречи лидеров "Нормандской четверки".
Больше о том, о чем договорилась "Нормандская четверка" в декабре 2019-го в Париже, смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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