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Ермак назвал главное достижение переговоров в Берлине

11 сентября, 23:55

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава Офиса президента не знает даты саммита «Нормандской четверки»

Главным результатом переговоров в "нормандском формате" в Берлине 11 сентября на уровне политических советников является договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.

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Об этом сказал украинским журналистам после завершения встречи руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Укринформ.

По его словам, на предложение украинской стороны все четыре советника заявили о безусловном поддержания режима "тишины" и о выполнении мероприятий, которые должны это обеспечить.

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних шести недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все зависящее от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизни и здоровье наших бойцов, наших людей", – сказал Ермак.

Он добавил, что стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита "Нормандской четверки", хотя все понимают его важность.

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"Да, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года", – сказал Ермак.

Напомним, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что вопрос проведения саммита "Нормандской четверки" в Берлине не обсуждался и прорывов нет.

В то же время Козак подтвердил, что политсоветники "Нормандской четверки" договорились поддержать режим тишины на Донбассе.

Больше о том, о чем договорилась "Нормандская четверка" в декабре 2019-го в Париже, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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