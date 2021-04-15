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Чиновников будут сажать за ложь в декларациях: Рада сделала первый шаг

15 апреля, 16:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Что светит чиновникам

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении законопроект №4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование или умышленное невнесение данных в декларацию. Теперь чиновникам "светит" даже тюрьма.

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Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Новые штрафы и тюрьма для чиновников

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  • Умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые превышают 500-2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 135 000 – 4 540 000 грн) – штраф 51 000-68 000 грн. Либо за это же нарушение могут быть общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
  • Ложь в декларации на сумму от 4 540 000 грн – штраф 68 000-85 000 грн или общественные работы 150-240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
  • Умышленное непредоставление декларации – штраф 42 500-51 000 грн или общественные работы 150-240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря 2020 года Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях. Минимальный порог, с которого наступает ответственность для чиновников, – за ложь на сумму от 227 000 грн светит административная ответственность.

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Верховная Рада декларация наказание ответственность е-декларирование

Источник: Сегодня

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