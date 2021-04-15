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Чиновників будуть саджати за брехню в деклараціях: Рада зробила перший крок

15 квітня, 16:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу. Що світить чиновникам

Верховна Рада на позачерговому засіданніприйняла у першому читанні законопроєкт №4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування або умисне невнесення даних в декларацію. Тепер чиновникам "світить" навіть в'язниця.

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Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу.

Нові штрафи і в'язниця для чиновників

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  • Умисне внесення недостовірних відомостей в декларацію, які перевищують 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 135 000 – 4 540 000 грн) – штраф 51 000-68 000 грн. Або за це ж порушення можуть бути громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
  • Брехня в декларації на суму від 4 540 000 грн – штраф 68 000-85 000 грн або громадські роботи 150-240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
  • Умисне неподання декларації – штраф 42 500-51 000 грн або громадські роботи 150-240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку грудня 2020 року Верховна Рада повернула покарання за брехню в деклараціях. Мінімальний поріг, з якого настає відповідальність для чиновників, – за брехню на суму від 227 000 грн світить адміністративна відповідальність.

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Верховна Рада декларація покарання відповідальність е-декларування

Джерело: Сьогодні

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