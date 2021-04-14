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Рада снова проведет два внеочередных заседания: что рассмотрят депутаты

14 апреля, 10:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Во вторник депутаты провели тоже два срочных заседания и задержались в парламенте до вечера. А что будет сегодня

Сегодня Верховная Рада снова проведет два внеочередных заседания, на которых среди прочего рассмотрит усиление наказания за недостоверное декларирование, законопроекты по евробляхам и декретный отпуск для мужчин.

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Он отметил, что на утреннем заседании депутаты продолжат рассматривать поправки к земельной реформе, с 12:00 до 13:00 перерыв, а закончат в 15:00.

"После чего у нас будет два внеочередных заседания Верховной Рады. Надеюсь, мы быстро сможем их пройти. Оба внеочередных заседания созваны по требованию народных депутатов", – сказал Разумков.

Как уточнил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, первое заседание на 16:00, второе – в 17:30. Также он опубликовал частично сегодняшнюю повестку на внеочередные заседания.

Новость дополняется…

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Верховная Рада депутаты внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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