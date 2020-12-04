Рада вернула наказание за ложь в декларациях: что "светит" чиновникам

Верховная Рада приняла в целом и за основу закон о наказании для чиновников за недостоверное декларирование и за умышленное невнесение данных в декларацию – предусмотрено и административную, и уголовную ответственность. Соответствующий законопроект №4460-д поддержали 289 народных депутатов.

Реклама

Почему КСУ отменил статью об уголовной ответственности

Конституционный суд считает ложь в декларации (или вообще невнесение информации в декларацию) не настолько "страшным преступлением", чтобы причинить существенный вред обществу или государству.

Суд посчитал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Какое наказание предполагает новый закон

В тренде Экс-нардеп Микитась пошел на сделку со следствием и сдал чиновников

Реклама

Криминальный кодекс дополнили новыми статьями 366-2 и 366-3, которые предполагают для чиновников штрафы, ограничение свободы, общественные работы и запрет занимать должности.

Недостоверная информация в декларации на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (227 000 – 1 135 000 грн) – за это административная ответственность.

Ложь на суму от 500 до 4000 прожиточных минимумов (1 135 000 – 9 080 000 грн) – штраф от 2500-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42 500 – 51 000 грн) или общественные работы 150-240 часов, запрет занимать должности до 3 лет.

Ложь на сумму от 9 080 000 грн – штраф от 51 000 до 85 000 грн, или общественные работы 150-240 часов, или ограничение свободы до 2 лет, запрет на занятие должности.

Умышленное невнесение данных в декларацию – штраф 42 500 – 51 000 грн или общественные работы 150-240 часов, запрет занимать должности до 3 лет.

Также законом определяется, что уголовные производства будут подсудны Высшему антикоррупционному суду, а расследование – на детективах НАБУ.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне комитет ВР по правоохранительной деятельности рассмотрел президентский (№4434) и депутатский (№4441) законопроекты и на их основе наработал компромиссный документ (№4460-д).

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама