Рада уходит на карантин: когда вернутся депутаты

Депутаты решили отменить одну пленарную неделю и уходят из парламента на три недели

Верховная Рапа приняла проект постановления, которым изменила календарный план своей работы в связи с введенным в Киеве локдауном. Соответствующий документ поддержали 298 народных депутатов.

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Так, парламент отменил проведение пленарных заседаний с 29 марта по 2 апреля, определив эту неделю, как работа в комитетах.

Отметим, что следующая неделя, с 5 по 9 апреля, по плану не была пленарной. Соберутся депутаты в Раде уже 12 апреля (Согласительный совет), а 13 – пленарное заседание.

Отметим, что во время январского локдауна депутаты уже были на "каникулах" (работа в комитетах) три недели.

Как мы уже писали, сегодня в Верховной Раде выступил президент Литвы Гитанас Науседа. Главной особенностью стало то, что к депутатам он обратился на украинским языке, чем сорвал бурные аплодисменты.

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