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Слуги народа хотят еженедельных отчетов силовиков по расследованию "штурма" ОПУ

23 марта, 20:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Раде зарегистрировано постановление по событиям на Банковой 20 марта

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об осуждении событий, произошедших 20 марта под Офисом президента на акции в поддержку Сергея Стерненко.

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Об этом сообщает УП.

В поданном нардепами от "Слуги народа" постановлении говорится, что они осуждают действия на Банковой.

Если документ будет принят, то от МВД, СБУ и ГБР ожидают быстрого, полного и беспристрастного расследования и дачи юридической оценки событиям под ОПУ. От силовиков требуют:

  • изучить обстоятельства "штурма" ОПУ и выяснить, организовали и/или участвовали ли какие-либо политические партии и/или связанные с ними лица;
  • определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба госимуществу и обеспечить привлечение виновных к ответственности;
  • еженедельно предоставлять комитету ВР по правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий 20 марта под ОПУ.

От Государственного управления делами хотят, чтобы в трехдневный срок подали в Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию. А после установления личности участников событий под ОПУ в сотрудничестве с другими органами госвласти принять меры по возмещению причиненного имущественного вреда.

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Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что погромы на Банковой 20 марта – это не демократия и неуважение к стране.

А правоохранители уже установили семерых участников погромов на Банковой 20 марта и назвали имена тех, кому в ближайшее время могут сообщить о подозрении.

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Верховная Рада отчет постановление штурм стерненко слуга народа Офис президента
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