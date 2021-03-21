Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости политики

Беспорядки на Банковой: в Офисе президента оценили ущерб

21 марта, 11:56

Виталий Семченко Виталий Семченко

Если не смыть краску в течение 72 часов, то она въестся в гранит

Ущерб, нанесенный протестующими во время протестной акции на Банковой, оценили в два миллиона гривен.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими. Напомним, первые два этажа здания были построены в конце XIX в., другие достроены в начале ХХ в", – сказано в сообщении.

Видео: Офис Президента Украины

Что было раньше?

20 марта сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили возле офиса президента митинг, превратившийся затем в маленький погром. Участники митинга жгли файеры краской из баллончиков разукрасили стены ОП. Били стекла. Облили бензином табличку "Президент Украины" на входе в здание и подожгли ее.

Под конец устроили "праздничный салют". Казалось, что бьют фейерверками прямо по окнам здания, в котором расположен офис президента. 20 марта у Стерненко день рождения, именно это объясняет салют. Да и повод для митинга.

Реклама

Полиция практически не вмешивалась. Лишь в начале акции попыталась оттеснить митингуюших, но получила отпор. Все подробности – читайте в материале "Сегодня".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ущерб Банковая протестанты стерненко Офис президента
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБ
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБЕвросоюз
В Украине ввели
В Украине ввели "этический кодекс" для коллекторов: что им запрещеноФинансы
Рада сняла ответственность с производителей вакцин за
Рада сняла ответственность с производителей вакцин за "побочки"Власть
Растаможка евроблях подешевеет на 30%: у Зеленского говорят о новой модели
Растаможка евроблях подешевеет на 30%: у Зеленского говорят о новой моделиАвто
"Русский мир" приравняют к нацизму? В Украине хотят запретить идеологию ПутинаВласть
Пусть простят поляки, но Украина лучше Польши – Аваков
Пусть простят поляки, но Украина лучше Польши – АваковВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять