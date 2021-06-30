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Мураев передумал управлять своим каналом – передаст его коллективу (видео)

30 июня 2021 18:02

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Бывший депутат заявил, что перестает заниматься медиа-менеджментом и передает управление каналом коллективу

Экс-депутат Евгений Мураев не хочет больше заниматься медиа-менеджментом

Экс-депутат Евгений Мураев не хочет больше заниматься медиа-менеджментом

Экс-депутат Евгений Мураев решил снять себя полномочия по управлению телеканалом "Наш".

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Об этом он сказал в прямом эфире программы на канале.

"Я полностью передаю все управление каналом трудовому коллективу, редакции коллектива. Я перестаю заниматься медиа-менеджментом, бизнесом. Я хочу обсудить со всей страной ту формулу страны, которую вижу", – заявил Мураев.

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Также мы сообщали, что ранее во время эфира ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" произошла перепалка между секретарем СНБО Алексеем Даниловым и Евгением Мураевым. Данилов заявил, что захват самолета в Беларуси является только началом для страны, и она будет обязательно свободной и демократической. На что экс-политик Евгений Мураев ответил, якобы Данилов содействует "Конституционной смене власти в соседнем государстве". В свою очередь Данилов ответил, что вероятно, Мураев "ест российский хлеб".

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