Українська
$ 27,53
33,57
  1. Новости политики

Данилов обвинил экс-политика в том, что он "ест российский хлеб и исповедует Путина" – скандал в прямом эфире

29 мая, 00:24

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Секретарь СНБО считает, что Евгений Мураев является человеком российского шовинизма

Алексей Данилов и Евгений Мураев, коллаж: "Сегодня"

Алексей Данилов и Евгений Мураев, коллаж: "Сегодня"

Во время эфира ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что захват самолета в Беларуси является только началом для страны, и она будет обязательно свободной и демократической.

Реклама

На что экс-политик Евгений Мураев ответил, якобы Данилов содействует "Конституционной смене власти в соседнем государстве". В свою очередь Данилов ответил, что вероятно, Мураев "ест российский хлеб".

"Вы являетесь человеком российского шовинизма, человеком, который исповедует Путина (президента РФ – Ред.), как своего лидера", – заявил Данилов.

В свою очередь Мураев спросил: "Почему тогда я здесь, а не в тюрьме?".

Ранее правоохранители открыли уголовное расследование после перепалки между журналистом Юрием Бутусовым и экс-депутатом Евгением Мураевым в эфире телеканала "Украина 24".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Тайна Протасевича – зачем Лукашенко убивает белорусскую авиацию и ТЭК ради простого минского парня
Тайна Протасевича – зачем Лукашенко убивает белорусскую авиацию и ТЭК ради простого минского парняУкраина
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фото
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фотоВласть
Сейчас в Беларуси 1937 год – что думают о Протасевиче и Лукашенко эмигранты из Минска, переехавшие в Украину
Сейчас в Беларуси 1937 год – что думают о Протасевиче и Лукашенко эмигранты из Минска, переехавшие в УкраинуУкраина
"Не ему решать": Лавров грубо ответил Кравчуку из-за БеларусиВласть
Напряжение на границе и давление на власть – почему Славянск снова под контролем военных
Напряжение на границе и давление на власть – почему Славянск снова под контролем военныхУкраина
После обысков в КГГА у Зеленского назвали
После обысков в КГГА у Зеленского назвали "две проблемы" Виталия КличкоВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять