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Баканов и Венедиктова созывают брифинг из-за подозрения Медведчуку

11 мая, 16:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Руководители силовых ведомств расскажут подробности, в чем подозреваются депутаты Медведчук и Козак

Венедиктова (слева), Медведчук (в центре) и Баканов. Коллаж "Сегодня"

Венедиктова (слева), Медведчук (в центре) и Баканов. Коллаж "Сегодня"

Сегодня в 18:00 состоится брифинг руководителя Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова относительно сообщения о подозрении народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как мы уже писали, сегодня днем прошли обыски дома у Медведчука на улице Монтажников в Соломенском районе Киева. Источник в СБУ сообщил, что там работала "Альфа" – спецназ взял под контроль территорию, где расположены несколько зданий, обнесенных одним забором.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Сейчас СБУ принимает меры по установлению местонахождения Медведчука и вручению ему ходатайства о содержании под стражей.

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Пуски ракет по Израилю из сектора Газа. Фото: REUTERS\SAL

Как сообщали новости "Сегодня", 9 апреля на Трухановом острове в Киеве прошли обыски в охранной фирме, которую связывают с Медведчуком. В тот же день стало известно и об аресте яхты Медведчука.

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