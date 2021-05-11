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Баканов і Венедіктова скликають брифінг щодо підозри Медведчуку

11 травня, 16:32

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Керівники силових відомств розкажуть подробиці, в чому підозрюються депутати Медведчук і Козак

Венедіктова (зліва), Медведчук (у центрі) і Баканов. Колаж "Сьогодні"

Венедіктова (зліва), Медведчук (у центрі) і Баканов. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг керівника Офісу генерального прокурора Ірини Венедіктової і глави СБУ Івана Баканова щодо повідомлення про підозру народним депутатам України Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Як ми вже писали, сьогодні вдень пройшли обшуки вдома у Медведчука на вулиці Монтажників в Солом'янському районі Києва. Джерело в СБУ повідомило, що там працювала "Альфа" – спецназ взяв під контроль територію, де розташовані кілька будинків, обнесених одним парканом.

Пізніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру Медведчуку і Козаку. Зараз СБУ вживає заходів щодо встановлення місцезнаходження Медведчука і вручення йому клопотання про тримання під вартою.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 9 квітня на Трухановому острові в Києві пройшли обшуки в охоронній фірмі, яку пов'язують з Медведчуком. Того ж дня стало відомо і про арешт яхти Медведчука.

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