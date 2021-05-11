Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку

СБУ принимает меры по установлению местонахождения Медведчука и вручению ему ходатайство о содержании под стражей

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

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Об этом сама Венедитова сообщает на своей странице в Facebook.

По ее словам, прокуратура и правоохранительные органы провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений и допросили ценных свидетелей. "Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме", – сообщила Венедиктова.

По результатам изучения собранных материалов дела, генпрокурор пришла к выводу о необходимости сообщить нардепам о подозрении. "Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых", – подчеркнула она.

Нардепы подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

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Поскольку местонахождение Медведчука не установлено, СБУ принимает меры по его установлению и вручению ему ходатайство о содержании под стражей.

Венедиктова напомнила что:

1. Считать Крым частью другого государства – нельзя.

2. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн – нельзя.

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3. Становиться правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины – нельзя.

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4. Раскрывать сведения, содержащие гостайну – нельзя.

5. Создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах – нельзя.

Сайт "Сегодня" сообщал, что 11 апреля в одном из домов Медведчука силовики провели обыски. Речь шла о его доме по улице Монтажников в Киеве. Там политик вместе с женой сейчас живет, пока в основном месте жительства в Пуще-Водице идет капитальный ремонт.

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Напомним, в начале апреля стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене против Медведчука и Козака.