Арахамия рассказал, когда Рада рассмотрит "ультиматум" РФ по выборам

Украина хоть и ничего не обещала России на переговорах "Нормандской четверки", но депутаты рассмотрят 18 сентября вопрос внесения изменений в постановление о проведении местных выборов. До этого фракция "Слуга народа" проведет встречу с вице-премьер-министром – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, чтобы обсудить данный вопрос. Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов глава фракции Давид Арахамия.

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По его словам, "слуги народа" перед голосованием соберутся на заседание фракции для обсуждения данного вопроса.

"Сейчас многие депутаты воспринимают этот факт, что мы якобы должны идти по указанию господина Козака (представитель РФ в "нормандском формате". – Ред.) … Будем ли мы выносить этот вопрос, он кстати стоит в повестке дня на пятницу (18 сентября). Но дойдем ли мы до этого вопроса, это большая дискуссия. Мы будем иметь отдельную фракцию по этому вопросу. Пригласили господина Резникова, потому что он непосредственный участник этих переговоров, для того, чтобы внести полную ясность в этот вопрос", – сказал Арахамия.

Он отметил, что если Рада проголосует этот вопрос, то это разблокирует многие другие процессы на пути к миру, "нормандской встрече" и прочим вопросам.

"Каким образом решит парламент – это будет на усмотрение зала. У нас нет сейчас позиции, которую я могу спрогнозировать", – подчеркнул глава фракции.

Как сообщали новости "Сегодня", изменения в постановление Рады о выборах внес "слуга народа" Александр Качура. Он рассказал, как он предлагает изменить пункты документа, при этом отметил, что об изменении даты выборов и их отмене речь вообще не идет.

Отметим, что российской стороне не нравится четвертый пункт постановления о назначении местных выборов в Украине, по которому выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины. В Верховную Раду уже были внесены обращения и главы делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, и его помощника Витольда Фокина относительно пересмотра постановления о местных выборах в Украине.

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11 сентября состоялась встреча в Берлине на уровне политических советников глав государств "нормандского формата", однако она не дала особых результатов, кроме договоренности о продолжении перемирия на фронте. В то же время представитель РФ Дмитрий Козак выразил уверенность, что Рада пересмотрит постановление о выборах, хотя в Офисе президента Украины об этом молчат. Читайте подробнее об итогах "нормандской встречи".

Смотрите также интервью главы ОПУ Андрея Ермака телеканалу "Украина 24" об итогах "нормандской встречи":

Глава Офиса президента Андрей Ермак

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