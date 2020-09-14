Украина ничего не обещала: Ермак об ультиматуме России по выборам

Во время семичасовых "нормандских переговоров" в Берлине Украина не давала никаких обязательств пересмотреть постановление Верховной Рады по выборам на Донбассе, как того требовала Россия. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава Офиса президента, политический советник главы государства в "нормандском формате" Андрей Ермак.

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Он напомнил, что в Раду были внесены предложения об изменении постановления Рады по местным выборам и в ближайшее время будет решаться судьба этого вопроса. Однако на встрече в Берлине украинская сторона ничего не обещала.

"Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады (о назначении местных выборов на 25 октября. – Ред.) не было. Это невозможно. Потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента. Мы только проинформировали коллег по "нормандскому формату", что депутатом от партии "Слуга народа" еще 28 июля зарегистрировано постановление об изменениях (в постановление)", – сказал Ермак.

Глава Офиса президента Андрей Ермак

Как сообщали новости "Сегодня", изменения в постановление Рады о выборах внес "слуга народа" Александр Качура. Он рассказал, как он предлагает изменить пункты документа, при этом отметил, что об изменении даты выборов и их отмены речь вообще не идет.

Отметим, что российской стороне не нравится четвертый пункт постановления о назначении местных выборов в Украине, по которому выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины. В Верховную Раду уже были внесены обращения и главы делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, и его помощника Витольда Фокина относительно пересмотра постановления о местных выборах в Украине.

11 сентября состоялась встреча в Берлине на уровне политических советников глав государств "нормандского формата", однако она не дала особых результатов, кроме договоренности о продолжении перемирия на фронте. В то же время представитель РФ Дмитрий Козак выразил уверенность, что Рада пересмотрит постановление о выборах, хотя в Офисе президента Украины об этом молчат. Читайте подробнее об итогах "нормандской встречи".

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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