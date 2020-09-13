В "Слуге народа" объяснили, как хотят изменить постановление Рады о выборах

Верховная Рада должна рассмотреть постановление о выборах, и уже есть вариант изменений

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, который рассказывал об отказе Витольда Фокина прийти в Раду, объяснил свое предложение о внесении изменений в постановление парламента о проведении местных выборов в Украине.

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Об этом он написал в Facebook.

Он напомнил, что изменения в постановление были предложены еще 28 июня, задолго до ультиматума России пересмотреть вопрос выборов в ОРДЛО.

"Какие изменения мы хотим внести в постановление и почему это необходимо? В пункте 2 постановления мы предлагали провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольных территориях по украинскому законодательству. Речь не идет о неподконтрольных территориях. Мы должны обеспечить священное избирательное право украинских граждан на подконтрольных территориях и выбрать легитимных представителей в органы местного самоуправления, которые, в свою очередь, смогут официально представлять эти территории в отношениях с центральными органами государственной власти Украины и могут быть привлечены к "минскому процессу", – объяснил Качура.

Также депутат предложил изменить пункт 4 постановления Рады и сделать его "более сухим и юридически взвешенным".

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"В постановлениях Верховной Рады не должно быть места для эмоций и политических лозунгов. А порядок выхода из ситуации, сложившейся на Донбассе, должен соответствовать нормативам ООН и ОБСЕ. Предложенная мной редакция: "4. Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки при условиях: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ", – добавил политик.

В комментарии LB.ua нардеп рассказал, что предлагал внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсовет на подконтрольных территориях, а "об изменении даты выборов речь вообще не идет, как и об отмене местных выборов".

"Отмена выборов возможна только в случае введения чрезвычайного или военного положения. Поэтому не следует искать какую-то "зраду" в предложенных мной изменениях к постановлению… Сейчас вообще речь не идет о проведении выборов на неподконтрольных территориях. И на этом не стоит спекулировать", – сказал Качура.

/ Фото: LB.ua

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Отметим, что российской стороне не нравится четвертый пункт постановления о назначении местных выборов в Украине, по которому выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины. В Верховную Раду уже были внесены обращения и главы делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, и его помощника Витольда Фокина относительно пересмотра постановления о местных выборах в Украине.

11 сентября состоялась встреча в Берлине на уровне политических советников глав государств "нормандского формата", однако она не дала особых результатов, кроме договоренности о продолжении перемирия на фронте. В то же время представитель РФ Дмитрий Козак выразил уверенность, что Рада пересмотрит постановление о выборах, хотя в Офисе президента Украины об этом молчат. Читайте подробнее об итогах "нормандской встречи".

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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