В Раду внесли не тот проект Герба Украины. У Зеленского объяснили почему

Замглавы фракции "Слуги народа" утверждает, что последний конкурс на эскиз герба "был фолом последней надежды" от Минкульта

Владимир Зеленский и два эскиза Большого герба Украины / коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский 28 июня внес в Раду не тот проект Большого герба, который победил на прошлогоднем конкурсе, потому что предлагать парламенту на утверждение именно эскиз-победитель якобы и не были обязаны.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Радио Свобода".

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"У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя по одному из конкурсов, по последнему конкурсу тоже. Эскиз, который сейчас внесен президентом, он в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал. Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме", – отметил он.

Проект, внесенный Зеленским в Раду (слева) и эскиз, победивший на конкурсе (справа)

На вопрос, зачем нужно было вообще в таком случае проводить еще один конкурс, Корниенко заявил, что это "был фол последней надежды" от Минкульта.

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"Это была такая попытка: давайте еще раз проведем, может, что-то новое возникнет. Да, там были новые идеи "группы Дубилета", потому что Дубилет нашел геральдистов, они разработали новые идеи, но они, к сожалению, негеральдические оказались", – объяснил депутат.

Напомним, 28 июня, в День Конституции, президент Владимир Зеленский заявил, что внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном Гербе Украины, а когда проект на следующий день опубликовали на сайте парламента, то выяснилось, что эскиз, представленный в нем, не тот, что победил на последнем конкурсе.

Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины определил лучший эскиз герба в ноябре 2020 года.

Следует отметить, что к победившему в последнем конкурсе проекту у профессиональных геральдистов возникло много претензий.

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