Зеленский, Меркель и Макрон жестко обратились к Путину

Три лидера сошлись на том, что стягивание Россией своих войск к границам Украины ведет к эскалации ситуации, поэтому Кремль должен их отозвать

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель призывают Россию вывести войска из Крыма и отвести их от украинских границы.

Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе немецкого правительства после сегодняшней видеоконференции трех лидеров.

Как отмечается, одной из главных тем была ситуация с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины.

Видео: Сегодня

Меркель, Макрон и Зеленский разделили опасения по поводу наращивания Россией численности войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, а также призвали президента РФ Владимира Путина отозвать эти военные подразделения для деэскалации ситуации.

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На этом фоне немецкий канцлер и президент Франции подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнули важность исполнения Минских соглашений.

Лидера пообещала, что Германия и Франция продолжат прилагать свои усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбасса в рамках "нормандского формата".

Напомним, что после переговоров – Зеленский и Макрон встретились лично в Париже, а Меркель к ним присоединилась по видеосвязи – президент Украины анонсировал встречу в "нормандском формате" на уровне советников глав государств для обсуждения мирного плана по Донбассу. Она должна состояться 19 апреля.