Встреча Зеленского с Макроном: чем для Украины могут закончиться переговоры

Сегодня, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приехал с визитом во Французскую Республику и начал переговоры с президентом страны Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Согласно заявлению Зеленского, которое он сделал после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 15 апреля, президент планирует обсудить с французским коллегой вопросы обострения ситуации на Донбассе и скопление российских войск возле границ Украины.

Чего ждет Зеленский от Европы?

Перед встречей с Макроном Зеленский дал интервью изданию Le Figaro, в котором отметил, что, учитывая агрессию РФ, "пришло время Украине войти в ЕС и НАТО". "Украина не может бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО. Если ЕС и Эмманюэль Макрон действительно считают нас членом европейской семьи, они должны действовать соответственно. Пора перейти от разговоров к решениям", – подчеркнул он, добавив, что "безопасность Европы зависит от безопасности Украины".

Также Зеленский выразил надежду, что президент Франции Эмманюэль Макрон сможет помочь с решением ситуации, в которой Россия постоянно блокирует встречу "Нормандской четверки". По словам украинского лидера, поддержка Макрона станет своего рода искусственным дыханием для "нормандского формата", который ожил в конце 2019 года, но теперь снова не может полноценно работать.

Искусственное дыхание "нормандскому формату"

"Думаю, что искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон. Мне кажется, "нормандский формат" был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И я увидел, что у этого формата бьется сердце, появился пульс. Но сейчас со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России. Потому что сейчас, что бы там ни говорила Россия или ее представители в Трехсторонней контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют", – сказал Зеленский.

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В то же время украинский президент обратил внимание, что у Макрона "лучшие отношения" с главой РФ Владимиром Путиным, чем с ним.

"И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке", – выразил сожаление Зеленский.

Также ожидается, что в ходе встречи двух президентов состоится видеоконференция с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой, лидеры стран обсудят ситуацию на Донбассе.

Ключевой инструмент решения конфликта на Донбассе

По мнению политолога Вадима Карасева, переговоры во Франции очень важны для Украины и могут быть успешными.

"Для Зеленского сейчас крайне важно восстановить доверительные отношения с Макроном. Напомню, что сразу после избрания президентом Украины, первый визит Зеленский совершил именно в Париж по приглашению Макрона. Можно сказать, что между ними возникла химия. Они примерно одного возраста, одного темперамента и между ними наладились неплохие отношения. Однако для Макрона также важны были и прагматические отношения с Путиным, тем более в тот момент, когда у него не сложился диалог с Трампом. Поэтому французский президент сделал шаг в сторону президента РФ", – говорит Карасев "Сегодня".

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Политолог также отметил, что задача Зеленского на переговорах – восстановить "нормандский формат", который в последнее время "затих".

"Если не будет "нормандского формата" – в Минских соглашениях будет продолжаться застой. А это ключевой инструмент решения конфликта на Донбассе", – объясняет эксперт.

Имидж Европы – успех для Украины

По его словам, Зеленский, Макрон и Меркель могут прийти к консенсусу по данному вопросу, так как в "разморозке" "нормандского формата" заинтересованы все стороны.

"Нормандский формат" – это дипломатическая инвестиция Европы. Он необходим лидерам Германии и Франции. Меркель скоро уходит с поста канцлера Германии и должна оставить дипломатическое наследие, уйти с хорошим политическим бекграундом. Для Макрона – решение проблемы "нормандского формата" в данном случае также позитивный имиджевый шаг. После ухода Меркель, появится вакансия нового европейского политика с аналогичным авторитетом. Таким политиком в данном случае может стать Макрон. А создание из Франции ключевой страны Европы, конечно же, повлияет на результат президентских выборов в 2022 году, в которых Макрон будет участвовать. На фоне этого и для нас все складывается не плохо, главное чтобы Украина не упустила шанс", – подытожил Карасев.

Переговоры врядли будут легкими для украинского президента

В то же время директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сомневается в столь оптимистичных результатах переговоров в Париже. По его мнению, европейские лидеры могут давить на Зеленского, предлагая не совсем выгодные для него условия.

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"Зеленский едет обсуждать Россию, концентрацию войск РФ и обострение на Донбассе, а Франция и Германия будут говорить о Минских соглашений и формуле Штайнмайера. У участников переговоров – разные цели. Очевидно, что на Зеленского будет оказываться давление, как было ранее на Парижском саммите. От президента Украины будут требовать шагов урегулирования конфликта на Донбассе, которые подразумевают некие уступки России. Зеленский может заявить о невозможности данных условий, так как "украинцы его не поймут", – объясняет Бортник.

По мнению политолога, на переговорах также будут обсуждать проблемы коррупции в Украине, давление на политических оппонентов и медиа.

"У европейских партнеров много претензий к Зеленскому. Думаю, переговоры врядли будут легкими для украинского президента", – резюмировал Бортник.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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