Заново собирает империю!": сенатор США раскрыл правду про планы Путина – Fox News

Сенатор Тед Коттон (в круге) рассказал о целях Владимира Путина / Фото: Reuters, Facebook

Президент России Владимир Путин видит возможность продвигаться к своей цели — восстановлению Российской империи. Об этом заявил сенатор из американского штата Арканзас Том Коттон в эфире Fox News.

В интервью программе Life, Liberty & Levin Коттон сказал, что целью Путина остается вернуть как можно больше бывшей имперской территории.

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"Настоящая причина, по которой Владимир Путин спровоцировал этот кризис, заключается в том, что он хочет реализовать свои давние амбиции. Во-первых, он хочет заново собрать Великую Российскую империю", — сказал он.

Коттон отметил, что одно из бывших советских государств, Беларусь, уже можно рассматривать как "марионеточное правительство", дружественное Путину в лице его президента Александра Лукашенко.

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Хочет создать "буфер"

Часть плана Путина состоит в том, чтобы иметь дружественные Кремлю "буферные" страны между ним и странами-членами НАТО, сказал Коттон. Он отметил, что вторжение России в Украину будет способствовать достижению этой цели.

"Он не хочет никакой успешной демократии на своих границах, потому что он боится, что его собственный народ посмотрит на демократии в таких местах, как Украина и Грузия, и скажет: "А почему мы не можем иметь то же самое здесь, в России?" — сказал Коттон.

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Почему сейчас?

Сенатор считает, что Путин спровоцировал кризис именно сейчас, поскольку президент США Джо Байден "демонстрировал ему слабость и успокаивал его".

"Джо Байден дал нашим противникам, таким как Владимир Путин, все основания полагать, что он отреагирует на кризис слабостью", — подчеркнул он.

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Что хочет вернуть Путин

Телеканал напомнил, что многие из бывших имперских земель, а также государства бывшего Советского Союза, включая Украину, сегодня являются независимыми государствами с суверенными правительствами.

Многие страны Кавказа и Балтии тоже когда-то были частью Российской империи.

В 2014 году Путин вторгся в Украину, чтобы аннексировать Крым, что дало ему ценный доступ к Черному морю.

Сам Путин подтверждал, что считает слияние бывших советских республик с его страной под видом интеграции "абсолютно естественным". По его мнению, это повысит их конкурентоспособность на рынке.

Он говорил, что поглотить страны экс-СССР России мешают "страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи" и "сопротивление западных коллег".

Также Путин в одной из своих статей проговорился, что считает территорию Украины собственностью РФ.

"Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России", — написал российский президент.

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