Українська
$ 27,29
32,35
  1. Новости политики

"Россия была ограблена". Путин назвал Украину "детищем СССР"

12 июля 2021 23:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент России опять пытается выдать свои фантазии об истории создания Украины за истину

Путин продолжает фантазировать об истории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Путин продолжает фантазировать об истории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин регулярно – как правило, не реже раза в год – "напоминает" о том, что считает территорию Украины собственностью РФ, как преемницы Советского Союза. Не сдержался он от этого и в этом году.

Реклама

На этот раз он написал об этом в большой "статье" на тему взаимоотношений двух стран.

"Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи, - пишет Путин. – Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России".

Читайте также: Путин назвал "исконно русские земли" в составе Украины

Земли нашей страны он назвал "территориальными подарками" большевиков, которые "произвольно нарезали границы" республик в СССР,

Реклама

"Очевидно одно: Россия фактически была ограблена", – жалуется российский лидер.

Не пропусти!
Удивительный день Шевченко в Лондоне: сводил сыновей на финал Евро и Джоковича
Андрей Шевченко с сыновьями на Уимблдоне и "Уэмбли"

Продолжая свой "исторический экскурс", Путин добавил, что после распада СССР в 1991 году все якобы "подаренные" территории России "в одночасье оказались за границей" и "оторваны от исторической Родины".

Ранее глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев оценил шансы Владимира Путина возродить Российскую империю.

Напомним, что выход своей "статьи" Путин анонсировал еще пару недель назад, когда во время "Прямой линии" назвал украинцев и россиян "одним народом".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Путин такого не ожидал: Марчук о противостоянии президента РФ с Зеленским
Путин такого не ожидал: Марчук о противостоянии президента РФ с ЗеленскимВласть
Зеленский начал визит в Германию со встречи с преемником Меркель
Зеленский начал визит в Германию со встречи с преемником МеркельВласть
Зеленский созвал внеочередное заседание Рады: на кону марихуана и еще 4 вопроса
Зеленский созвал внеочередное заседание Рады: на кону марихуана и еще 4 вопросаВласть
"Я не употреблял наркотики – это провокация": Юрченко оправдался за ДТП во ЛьвовеВласть
Встреча с Меркель – как дипломатия Зеленского заставила Запад услышать Украину
Встреча с Меркель – как дипломатия Зеленского заставила Запад услышать УкраинуВласть
Дают пример всему миру.
Дают пример всему миру. "Слуги народа" на китайском ТВ расхвалили коммунистов (видео)Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять