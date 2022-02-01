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Путин проиграл по Украине – из Кремля слышится жалобный скулеж

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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1 февраля, 09:02
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После сокрушительного поражения хозяин Кремля теперь "будет гадить, где сможет", считает экс-разведчик КГБ
По словам Швеца, Кремль получил сильнейший удар со стороны Китая.
По словам Швеца, Кремль получил сильнейший удар со стороны Китая. / Фото: Коллаж: Сегодня

Подготовленный пакет санкций США, а также массовые поставки вооружения в Украину произвели впечатление в Кремле.

Об этом заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале Украина 24 экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец.

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"Жалобный скулеж"

"Судя по всему, Путин проиграл. В последние несколько дней, когда начались массовые поставки ракет и другой техники в Украину, когда началось окружение странами НАТО западного фланга РФ, учения в Средиземном море, в районе Северной Атлантики, намечаются учения в Арктике, переброска новейших истребителей F-35 на восточный фланг НАТО... все это, видимо, произвело впечатление", – сказал он.

Экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец.
Экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец. / Фото: Гордон

Также Швец добавил в список пакет санкций, которые подготовили США:

"Все это привело к тому, что Кремль затрепетал. Где-то 2-3 дня назад из Кремля через его подконтрольные СМИ и пропагандистов слышится жалобный скулеж".

Китай и Байден

При этом, по словам Швеца, Кремль получил сильнейший удар со стороны страны, на "которую они очень надеялись".

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"Я имею в виду Китай – он дал просто удар под дых. 25 января Си Цзиньпин (глава КНР. – Ред.) провел видеоконференцию с лидерами стран Средней Азии... Россию туда даже не позвали. Смысл этой конференции состоял в том, что Китай берет эти страны себе под крылышко – и Россия там не при чем. Т.е. Россия получила удар с двух сторон – с запада и юго-востока".

По его мнению, все было бы хорошо, если бы не состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"Даже если бы на этом все завершилось, то тоже ничего. Так сказать, внутри коалиции можно было бы все уладить и забыть о неприятном осадке. Но самая большая неприятность состоялась в том, что кто-то из высокопоставленных сотрудников Офиса президента Украины сообщил и об этом и, думаю, исказил содержание этого разговора", – сказал он.

Владимир Путин. Фото Reuters
Владимир Путин. Фото Reuters

"Путина разыграли"

По словам экс-разведчика, сам Владимир Путин не знает, что делать:

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"Для этого он должен получить указания от Си Цзиньпиня, к которому он поедет в начале февраля. Еще буквально неделю назад в Кремле питали иллюзии, что Китай "с нами и нас поддержит" – они оказались несостоятельными.

Т.е. Путина разыграли. И стратегия, которую он может поддерживать... это будет, если называть вещи политологическим языком, политика "универсального спойлера". Т.е. будет гадить, где сможет".

Что известно о бывшем разведчике Швеце

Юрий Швец – советский разведчик, майор КГБ с 1980 по 1990 год, бывший корреспондент службы советского государственного информационного агентства ТАСС, позже – американский журналист, блогер. Среди прочего, окончил Академию внешней разведки, где учился вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также занимал пост в вашингтонской резидентуре Первого главного управления КГБ СССР.

Напомним, эксперты заявили, что президент России Владимир Путин в конфликте с Украиной делает ставку не на военную силу, а на дестабилизацию внутри украинского государства и на пророссийски настроенных жителей ОРДЛО.

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