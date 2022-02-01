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СЕГОДНЯ Новости политики

В СNN показали, кто готов встретить Путина под Киевом

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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1 февраля, 06:15
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Корреспондент побывал на полигоне для добровольцев под Киевом
Корреспондент CNN побывал на учениях под Киевом
Корреспондент CNN побывал на учениях под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

В ожидании полномасштабной войны с Россией простые украинцы начали проводить учения для отражения возможного нападения.

Корреспондент CNN побывал на асфальтовом заводе около Киева и показал, как проходят учения на полигоне для гражданских лиц.

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Как отмечает корреспондент, на полигоне собралось немало журналистов, а также и добровольцев, вооруженных в лучшем случае дробовиками.

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Гражданские добровольцы тренируются, чтобы отразить возможное российское вторжение.

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"Мы имеем решающий момент для нашей страны, мы имеем реально большой риск российского вторжения, которое может произойти довольно скоро... Все штатские должны быть готовы", – рассказал волонтер Сергей Чарник.

Эти люди верят, что демократия в их стране является главным страхом для Владимира Путина, который боится вступления Украины в Евросоюз и НАТО, говорится в сюжете.

"В путинской России все российские граждане полностью рабы. Он (Путин – ред.) чувствует ловушку, потому что украинцы подали плохой пример россиянам и белорусам. Мы показываем нашим соседям, как каждый гражданин должен свободно отстаивать свои гражданские и национальные права", – заявил один из участников учений.

Угроза нападения России

Многие эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.

В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.

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