"Я не угрожаю никому": Арахамия о голосовании "Слуги народа" за закон об олигархах

Сегодня парламент рассмотрит скандальный олигархический закон – слуги народа якобы готовы поддержать, но могут быть сюрпризы

Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады / Фото: Кабинет министров Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что на сегодняшнем внеочередном заседании Верховной Рады депутаты поддержат в первом чтении закон об олигархах, а также намекнул на последствия для тех "слуг", которые не поддержат законопроект.

Об этом он рассказал журналистам, передает УНИАН.

"Я уверен, что поддержим ... Ощущение, что будет больше 240 голосов", – сказал он.

В то же время глава фракции уверяет, что не будет санкций против депутатов, которые не проголосуют "за", но намекнул на возможные последствия.

"Если народный депутат не будет голосовать таким образом, не будет держать свое обещание, что он за деолигархизацию, мы тогда будем изучать вопрос, где там олигархи позади могут быть, и будем работать с олигархами, а не с народными депутатами … Мы будем разбираться, каждый кейс будет отдельно разобран, очень тщательно", – сказал Арахамия.

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Он не исключил и сценария исключения депутатов из фракции, если их позиция пойдет в разрез с партийной.

"Все возможности есть. Я не угрожаю никому ... Я не хочу никому угрожать, это же мои коллеги", – сказал Арахамия и добавил, что депутаты должны помнить обещания, с которыми пришли в парламент.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский пригрозил депутатам, что если не примут закон об олигархах или будут медлить с ним, то вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

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